В Брянске решили вырубить липы на улице Горького ради расширения парковки у Арбитражного суда

В Брянске решили вырубить липы на улице Горького, чтобы расширить парковку у нового здания Арбитражного суда. Фото: "Новости Брянска".

В Брянске решили вырубить липы на улице Горького, чтобы расширить парковку у нового здания Арбитражного суда. Деревья хотели убрать вдоль домов № 60, 62 и 64. Люди, проживающие в многоэтажных домах, выступили против этого. Они с заявлениями обратились в мэрию города.

В пятницу, 30 апреля, возле здания Арбитражного суда прошло выездное совещание. На нем решали вопрос расширения количества парковочных мест. Его обсуждали жильцы домов, представители инстанции, сотрудники управления капитального строительства, представители мэрии.

В процессе обсуждения решили пойти нам компромисс, сообщают «Новости Брянска». Для увеличения числа парковочных мест спилят только девять аварийных деревьев.

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