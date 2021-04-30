Андрея Бардукова назначили врио заместителя губернатора Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Андрея Бардукова назначили врио заместителя губернатора Брянской области. Об этом стало известно на очередном заседании областной думы в пятницу, 30 апреля.

Раньше он возглавлял департамент здравоохранения. На посту заместителя губернатора Андрей Николаевич будет курировать также вопросы медицины.

Место Андрея Бардукова в департаменте здравоохранения займет Виталий Мосин. Он будет исполнять обязанности с приставкой врио. До этого Виталий Валерьевич работал первым заместителем директора департамента.

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