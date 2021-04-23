В Брянской области в Снежетьском лесничестве заложили сад памяти. Фото: ГКУ БО «Брянское лесничество» .

В Брянской области в квартале 47 выделе 7 Снежетьского участкового лесничества заложили сад в память о боях и последующих событиях партизанского отряда под командованием Дмитрия Кравцова. Деревья высаживали сотрудники брянского лесничества в рамках региональной программы «Благоустройство пригородных лесов Брянской области на 2021-2022 годы.

Дмитрий Ефимович Кравцов родился 1904 году в селе Нижнем Стародубского района. Рано остался круглым сиротой. Пока был маленьким, его воспитывала старшая сестра Евдокия, а подрос, стал сам браться за дело, не боялся никакой работы. За трудолюбие и скромность, за отзывчивое сердце глубоко уважали Дмитрия односельчане. Отсюда, из Нижнего в 1923 году ушел Дмитрий Кравцов в Красную Армию. Служил Дмитрий Ефимович в Минске. Исполнительный, дисциплинированный, он завоевал признание сослуживцев и считался лучшим кавалеристом.

Демобилизовавшись из армии, Кравцов в 1930 году приехал в Брянск и поступил на завод имени Урицкого. Работал кочегаром, слесарем. Дмитрия Ефимовича отличало умение работать с людьми. Авторитет Кравцова быстро рос. Вскоре его избрали секретарем заводской партийной организации, а в 1941 г вторым секретарем Брянского городского комитета партизан.

Началась война. Начали формировать партизанские отряды. Командиром Брянского городского партизанского отряда назначили Дмитрия Кравцова.

Кравцов организовал эвакуацию предприятий и городского населения в глубокий тыл, строительство оборонительных сооружений выступал па митингах и собраниях, ободрял и вдохновлял товарищей.

Одна из операций намечалась в ночь с 13 на 14 декабря. Предстояло взорвать железнодорожный мост между станцией Снежетьская и Белобережская. На выполнение этого задания отправилась группа партизан во главе с самим командиром отряда. Минеры пошли к мосту, пулеметчики расположились у железной дороги, чтобы прикрывать их. Кравцов со связными стоял на просеке у столба за несколько десятков метров от железной дороги управлял действием группы.

Во время этой операции командир партизанского отряда был смертельно ранен. Партизаны его именем назвали свой отряд. После войны благодарные брянцы перенесли прах Кравцова из леса на городское кладбище и поставили ему памятник.

Так же недалеко от станции Снежетьская расположен памятник «Госпиталь».

Здесь во время Великой отечественной войны в августе — октябре 1941года наши войска вели упорные оборонительные бои, защищая Брянск и дальние подступы к Москве.

В это время здесь же, в лесу в 13 километрах южнее Брянска и одного километра севернее станции Снежетьская поселка Снежка Володарского района дислоцировался 180-й хирургический полевой подвижный госпиталь Брянского фронта, который сразу же принял 4365 раненых.

Располагался он там недолго с июля по 5 октября 1941года, так как быстро был обнаружен немцами. На этом месте захоронили 185 воинов 3-й и 50-й армии Брянского фронта.

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