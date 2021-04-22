В Брянской области 23 апреля обещают дожди и грозы

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области в пятницу, 23 апреля, ожидают ухудшение погоды. На территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, местами умеренный дождь. Днем – кратковременный дождь, местами грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью будет дуть южный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Днем ветер поменяется на западный от 8 до 13 метров в секунду. При грозе возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью: от плюс 2 до плюс 7 градусов по Цельсию, днем – от 9 до 14 градусов тепла.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия, связанные с падением плохо укрепленных конструкций и деревьев, а также с обрывом линий электропередач. Жителей области призывают соблюдать осторожность.

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