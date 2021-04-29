В Брянске этим летом можно будет отдохнуть на семи пляжах.
Фото: Елена РАКОВА
В Брянске готовятся к предстоящему купальному сезону в этом году. Еще в марте проверили наличие плавсредств и средств спасения. Сейчас в распоряжении спасательной станции находятся 25 гребных лодок и 3 моторные. Все они технически исправны и готовы к эксплуатации, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Также спасатели имеют 85 жилетов, 34 спасательных круга, 30 штук концов Александрова. Разработали документация для спасательных постов. Подготовили материально-техническая базу. Она позволит оснастить спасательные посты всем необходимым имуществом и снаряжением.
К началу купального сезона на водоемах города планируют установить 76 знаков безопасности на воде. Для дежурства на спасательных постах набирают матросов-спасателей. Все матросы-спасатели перед началом купального сезона пройдут обучение, а также учебно-тренировочные сборы. Только после этого их допустят на дежурства.
На всех пляжах будут выставлены знаки безопасности на воде, зоны купания ограничат буйками. На стендах, расположенных на пляжах, разместят информацию о соблюдении мер безопасности на водных объектах. Водолазы обследовали и очистили дно пляжей от посторонних предметов.
Если к началу купального сезона Роспотребнадзор разрешит открыть пляжи, то в этом году, как и раньше, в Брянске, будут работать 7 официальных пляжей:
в Володарском районе:
— пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);
— пляж на заливе у нефтебазы;
— пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
— Центральный пляж (в районе городской больницы №1);
— пляж на озере «Орлик-5»;
в Фокинском районе:
— пляж на озере «Мутное»;
— пляж на озере ГРЭС в п. Белые Берега.
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