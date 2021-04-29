В Брянске этим летом можно будет отдохнуть на семи пляжах. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске готовятся к предстоящему купальному сезону в этом году. Еще в марте проверили наличие плавсредств и средств спасения. Сейчас в распоряжении спасательной станции находятся 25 гребных лодок и 3 моторные. Все они технически исправны и готовы к эксплуатации, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Также спасатели имеют 85 жилетов, 34 спасательных круга, 30 штук концов Александрова. Разработали документация для спасательных постов. Подготовили материально-техническая базу. Она позволит оснастить спасательные посты всем необходимым имуществом и снаряжением.

К началу купального сезона на водоемах города планируют установить 76 знаков безопасности на воде. Для дежурства на спасательных постах набирают матросов-спасателей. Все матросы-спасатели перед началом купального сезона пройдут обучение, а также учебно-тренировочные сборы. Только после этого их допустят на дежурства.

На всех пляжах будут выставлены знаки безопасности на воде, зоны купания ограничат буйками. На стендах, расположенных на пляжах, разместят информацию о соблюдении мер безопасности на водных объектах. Водолазы обследовали и очистили дно пляжей от посторонних предметов.

Если к началу купального сезона Роспотребнадзор разрешит открыть пляжи, то в этом году, как и раньше, в Брянске, будут работать 7 официальных пляжей:

в Володарском районе:

— пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);

— пляж на заливе у нефтебазы;

— пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;

в Бежицком районе:

— Центральный пляж (в районе городской больницы №1);

— пляж на озере «Орлик-5»;

в Фокинском районе:

— пляж на озере «Мутное»;

— пляж на озере ГРЭС в п. Белые Берега.

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