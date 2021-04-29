В брянском селе Новые Юрковичи передали останки солдат Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В селе Новые Юрковичи Климовского района представители поисковых отрядов Украины предали российской стороне найденные ими останки советских бойцов. Это те, кто пал в боях в Барвенковском котле Харьковской области. Пока распознать удалось останки 10 человек. Эти солдаты - уроженцы не только многих российских регионов, но и Башкирии, Чувашии, Смоленской области, Чечни. Останки одного из солдат отправят в Грузию.

До этого дня их считали пропавшими без вести. К останкам погибших украинские поисковики приложили найденные рядом личные вещи, документы и землю с места их гибели. Все это передадут родственникам красноармейцев для захоронения на родной земле.

Меньше чем за год домой вернулись 37 павших солдат. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В свою очередь брянские поисковики на территорию Украины передали останки Гончаренко Михаила Матвеевича, Евтушенко Степана Кузьмича и Ермоленко Павла Дорофеевича. Эти бойцы призывались из разных областей Украины, а найдены на местах боевых действий в Карелии и Ленинградской области.

Этот обмен уже не первый, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Меньше чем за год домой вернулись 37 павших солдат.

В честь погибших героев дали троекратный залп.

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