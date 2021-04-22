На капитальный ремонт клинцовского стадиона "Труд" выделили 79 млн рублей

Стадион "Труд" ремонтировали в 2018 году. Фото: "Подслушано Клинцы".

В Клинцах на капитальный ремонт стадиона "Труд" выделили 79 миллионов рублей. Эта начальная цена контракта, она может снизиться во время торгов. Документацию по государственной закупке опубликовали на официальном сайте. Подавать заявки можно до 30 апреля.

На первом этапе работ вырубят деревья, демонтируют восточные трибуны, проведут водоснабжение, канализацию и сделают водоотведение. На втором этапе отремонтируют беговые дорожки, сектора вокруг футбольного поля, возведут модульные павильоны и трибуны, установят спортивные площадки, освещение.

На третьем этапе благоустроят территорию. Сделают ограждение теннисного корта и отремонтируют подтрибунные помещения.

Работы должны завершить до 30 сентября 2021 года.

Напомним, неподалеку от стадиона в Клинцах начали вырубать вековые сосны, чтобы построить центр единоборств. Оказалось, что разрешения на вырубку не было, а парк является памятником природы.