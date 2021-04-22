В Брянской области ищут пропавшего 10-летнего Никиту Автушенко

В Брянской области в городе Почеп ищут пропавшего 10-летнего мальчика. Он не вернулся с прогулки домой. Это случилось вечером в среду, 21 апреля, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Мальчик был одет в синюю куртку с салатными полосками, темно-синие спортивные штаны, обут - в черные кроссовки.

Если вы видели ребенка или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.