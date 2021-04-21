В Брянской области прогнозируют грозу и ветер

При грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в четверг, 22 апреля, прогнозируют ухудшение погоды, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России. На территории региона будет облачно с прояснением. Ночью возможен небольшой дождь, днем – кратковременный дождь, местами гроза.

Будет дуть южный ветер, ночью от 5 до 10 метров в секунду, днем – от 8 до 13 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью будет от плюс 1 до плюс 6. Днем воздух прогреется от плюс 12 до плюс 17 градусов по Цельсию.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия, связанные с обрывами проводов, обрушением деревьев и слабо укрепленных конструкций. Граждан просят соблюдать осторожность.

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