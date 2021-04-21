В Брянске должны определить, где необходимо нанести новую дорожную разметку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске дорожную разметку планируют делать пластиком, а не краской, как раньше. И хоть стоимость такого материала в три раза выше, он сохраняется значительно дольше. На брянские дороги ежегодно наносят около 570 километров разметки. Но уже месяца через три ее практически нигде не остается. Сохраняется лишь та, что сделана пластиком в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», рассказали в правительстве Брянской области.

– Мы сможем сделать не 570 километров разметки за год, а 170, но она будет служить пять лет, – цитирует слова губернатора Александра Богомаза пресс-служба ведомства. – И такими темпами за три года мы эту проблему в Брянске полностью решим. Если за год делаем 170 километров пластиком, то за три года весь город Брянск будет в разметке со сроком службы пять лет. И не будем возвращаться к вопросу нанесения разметки до следующего капремонта дороги.

Руководителям областного центра поручили определить, где именно в текущем году необходимо нанести дорожную разметку долговечным материалом. Также городу пообещали добавить денег на эти работы, чтобы на длительное время закрыть вопрос.

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