Брянские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брянские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за 2020 год. На сайте Государственной Думы опубликовали их налоговые декларации.

Так, Николай Валуев отчитался о 20 миллионах 626,4 тысячах рублей. В собственности депутата есть доля в квартире и гараж. Кроме этого, он владеет мотовездеходом, снегоболотоходом, снегоходом, катером, лодкой и иными транспортными средствами. Также в пользовании у него находятся две квартиры, одна из которых предоставлена на время депутатских полномочий.

Супруга Николая Валуева за год получила доход в 10 миллионов 110 тысяч рублей. Она владеет двумя земельными участками, двумя квартирами и двумя домами, один из которых расположен в Испании. В пользовании у нее также есть квартира. Женщина задекларировала автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200». Несовершеннолетние дети четы Валуевых имеют в пользовании две квартиры.

Борис Пайкин задекларировал 70 миллионов 611,7 тысяч рублей. Он владеет двумя земельными участками, жилым и дачным домами и хозяйственным строением. Помимо этого у него имеются две квартиры: одна – наемная на срок исполнения депутатских полномочий, другая – в безвозмездном пользовании. Также в безвозмездном пользовании его несовершеннолетнего ребенка находится две квартиры.

Напомним, депутат Госдумы Валентина Миронова задекларировала 5,8 миллиона рублей, две квартиры в собственности и одну в пользовании на время депутатских полномочий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».