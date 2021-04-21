Брянские следователи проверят жалобу от дочери пациентки, умершей в унечской больнице

Родственники умершей считают, что врачи первоначально поставили неправильный диагноз и упустили драгоценное время, что и привело к смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянские следователи проверят качество оказания медицинской помощи пациентке Унечской центральной районной больницы.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области проводится процессуальная проверка по поступившему заявлению жительницы Унечского района Брянской области об оказании некачественной медицинской помощи ее матери, о чем сегодня, в том числе, упоминается в публикациях региональных средств массовой информации, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, 20 апреля, в социальных сетях появилась информация о халатности врачей, из-за которой 16 апреля скончалась 49-летняя женщина. О данном факте рассказала дочь покойной.

– Утром 15 апреля мама поехала в Унечскую центральную районную больницу с сильными болями в области живота и спины, – рассказала девушка. – В больнице, стоя в очереди к участковому терапевту, она почувствовала себя плохо и вышла на улицу, где упала в обморок. Медсестра больницы, которая проходила мимо, оказала ей первую помощь, после чего маму отправили к врачу.

Несмотря на сильные боли в животе, женщину сначала хотели отправить домой, а затем положили в неврологическое отделение с диагнозом остеохондроз. На следующий день женщине стало хуже, ее перевели в хирургию с подозрением на прободную язву. Пациентка скончалась на операционном столе, не приходя в сознание. В медицинском свидетельстве о смерти написали: язва с прободением, острый перитонит.

Родственники умершей считают, что врачи первоначально поставили неправильный диагноз и упустили драгоценное время, что и привело к смерти. Также родные опасаются, что в больнице подделают историю болезни пациентки. Поэтому они хотят привлечь максимальное внимание к своей беде.

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