В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 80 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 37463 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36603 жителя области, умер 301 пациент. За сутки выполнили 1675 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 526 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Брасовском районе заболели 10 человек, в Мглинском – 9, в Дятьковском – 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 апреля 2021 года:
— Брянск – 13895 (+28)
— Брянский район – 4410 (+1)
— Дятьковский район – 1538 (+7)
— Карачевский район – 1313 (+1)
— Клинцы – 1107 (+3)
— Стародубский район – 1057 (+1)
— Трубчевский район – 1012
— Новозыбков – 914 (+3)
— Комаричский район –862
— Брасовский район – 844 (+10)
— Навлинский район – 822 (+4)
— Выгоничский район – 805
— Жуковский район – 804
— Унечский район – 690 (+4)
— Климовский район – 652 (+3)
— Мглинский район – 628 (+9)
— Фокино – 627
— Почепский район – 606
— Погарский район – 569
— Сельцо – 508 (+1)
— Дубровский район – 492
— Клетнянский район – 480 (+4)
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 424
— Злынковский район –400
— Гордеевский район – 358 (+1)
— Суражский район – 348
— Красногорский район – 284 (+3)
— Севский район – 265
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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