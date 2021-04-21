В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 80 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 37463 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36603 жителя области, умер 301 пациент. За сутки выполнили 1675 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 526 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 28 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Брасовском районе заболели 10 человек, в Мглинском – 9, в Дятьковском – 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 апреля 2021 года:

— Брянск – 13895 (+28)

— Брянский район – 4410 (+1)

— Дятьковский район – 1538 (+7)

— Карачевский район – 1313 (+1)

— Клинцы – 1107 (+3)

— Стародубский район – 1057 (+1)

— Трубчевский район – 1012

— Новозыбков – 914 (+3)

— Комаричский район –862

— Брасовский район – 844 (+10)

— Навлинский район – 822 (+4)

— Выгоничский район – 805

— Жуковский район – 804

— Унечский район – 690 (+4)

— Климовский район – 652 (+3)

— Мглинский район – 628 (+9)

— Фокино – 627

— Почепский район – 606

— Погарский район – 569

— Сельцо – 508 (+1)

— Дубровский район – 492

— Клетнянский район – 480 (+4)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 424

— Злынковский район –400

— Гордеевский район – 358 (+1)

— Суражский район – 348

— Красногорский район – 284 (+3)

— Севский район – 265

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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