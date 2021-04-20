В Брянске на улице Набережной за две недели застряли более 20 автомобилей

Фото: группа «Тревожный Брянск» в vk.com.

В Брянске в грязи на улице Набережной за две недели застряли более 20 автомобилей. Об этом рассказал житель областного центра в социальной сети.

Фото: группа «Тревожный Брянск» в vk.com.

– Центр города Брянска, улица Набережная, участок от 1-го до 8 -го дома, – написал горожанин. – Здесь самые отчаянные водители пытались объехать на своих автомобилях пробку, которая теперь является постоянной из-за неоправданно огромного количества светофоров по улице Калинина. Но, к сожалению, никто пока не победил этот участок дороги.

Фото: группа «Тревожный Брянск» в vk.com.

Очевидец рассказал, что среди тех, кому не удалось преодолеть брянский «бермудский треугольник», оказались не только обычные брянцы, но и автомобили медицинской службы и полиции.

Жители домов по улице Набережной отмечают, что в этом месте дорога находится в таком состоянии уже долгие годы. Горожане призывают брянских чиновников решить многолетнюю проблему.

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