В Брянской области этим летом в лагерях отдохнут 38 тысяч школьников

В Брянской области в лагерях этим летом отдохнут 38 тысяч школьников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области этим летом в лагерях отдохнут больше 38 тысяч школьников. Из них около 15 тысяч человек находятся в трудной жизненной ситуации. В предварительный реестр включили 435 организаций отдыха детей и их оздоровления. В их числе - 10 лагерей санаторного типа, 14 загородных оздоровительных лагерей, 411 лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений образования.

Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления состоится с 12 по 20 мая согласно утвержденному графику.

- Основными требованиями, предъявляемыми к лагерям и санаторным здравницам в 2021 году, является вступление их не только в региональный, но в федеральный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, – сообщили в в департаменте образования и науки Брянской области. - А также наличие санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора по Брянской области и акта приемки организаций межведомственной комиссией.

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