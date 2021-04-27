Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Брянске

Мы выяснили, будут ли вводить запрет на продажу алкоголя на майские праздники 2021 в Брянске. Оказалось, что в Брянской области не будут вводить запрет на продажу алкогольной продукции на период длинных майских праздников. Фейковую новость социальных сетей опровергли в региональном Управлении потребительского рынка и услуг.

– Запрет на продажу алкогольной продукции принимают на федеральном либо региональном уровне, – комментирует «Комсомольской правде» в Брянске» заместитель начальника облуправления Александр Котляров. – Информация о ведении так называемого «сухого закона» с 1 по 10 мая 2021 года недостоверная. Никаких запретов на территории Брянской области в этот период не планируется.

Специалист отметил, что аналогичные запреты в Брянской области действуют всего четыре дня в году: в Международный день защиты детей 1 июня, День знаний 1 сентября, на Последний звонок 25 мая и в День молодежи 25 июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».