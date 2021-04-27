Ушел в отставку врио брянского замгубернатора Владимир Оборотов

Подал в отставку врио замгубернатора Брянской области Владимир Оборотов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Подал в отставку временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Владимир Оборотов. Это произошло в понедельник, 26 апреля.

Информация об увольнении чиновника уже отражена официальном сайте правительства Брянской области.

По предварительной информации, отставка врио замгубернатора связана с состоянием его здоровья.

Ранее Владимир Оборотов курировал вопросы здравоохранения и образования. Кстати, пока его полномочия не распределили между другими заместителями губернатора.

Ушедшему в отставку чиновнику 63 года. В 1997 году Владимиру Оборотову присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2011-2018 годах он возглавлял департамент образования и науки Брянской области. Последние годы работал в команде губернатора.

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