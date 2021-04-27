Погода на 9 мая 2021 года в Брянске: до 16 тепла, облачно

На 9 мая 2021 года в Брянске ожидают облачную погоду. Днем воздух прогреется до плюс 16. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс погода».

На предстоящий День Победы не ожидают осадков. Ветер будет дуть юго-западный. Его средняя скорость составит 5,7 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 4 градусов.

Предполагаемая влажность на 9 мая 2021 года – 63 процента, давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Кстати, климатическая норма для отчетной даты – 18 градусов днем и 11 ночью.

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