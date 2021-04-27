В Брянской области зафиксировали вспышку заболеваемости гепатитом А

В Брянской области сложилась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью гепатитом А. Фото: Антон ФОКИН

В Брянской области сложилась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью гепатитом А. О зафиксированной вспышке в 2020 году сообщили на Экспертном форуме по иммунопрофилактике, который прошел в режиме видеоконференции в понедельник, 26 апреля.

В 2020-м превышение по сравнению со среднероссийскими показателями наблюдалось в шести регионах. Его величина – от двух до 11 раз. Помимо Брянской области, в этом списке, к примеру, Новосибирская и Алтай.

«Различие в эпидемиологических процессах приводит к тому, что мы все-таки находимся в ситуации, когда заболеваемость во многих регионах может начать расти», – цитирует агентство «ТАСС» члена-корреспондента РАН, руководителя лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток имени Ильи Мечникова.

Ученый уточнил, что в России уже не первый год прививают от гепатита А. Так, в 2020-м вакцинировали около 350 тысяч человек по стране. Однако это существенно меньше показателей предыдущих лет. Тогда в среднем прививку получали 500 тысяч россиян. Вероятно, снижение связано с пандемией коронавирусной инфекции.

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