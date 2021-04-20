Библионочь-2021 в Брянске: программа мероприятий. Фото: Елена РАКОВА

Библионочь-2021 в Брянске пройдет 24 апреля с 19.00 до 24.00. Акция охватит всю страну. Она пройдет под девизом «Книга — путь к звездам». Акция посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и приурочена к празднованию Года науки и технологий.

В ней примут участие библиотеки, книжные магазины и литературные музеи. Они подготовят для посетителей выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями и другие события. Билионочь-2021 войдет и в учреждения культуры Брянска.

Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева

24 апреля с 19.00 до 24.00

Программа:

- музыкальное приветствие от оркестра народных инструментов БОКИ;

- беспроигрышная лотерея «Этот загадочный космос»;

- литературный квест «Через тернии к звездам»;

- онлайн-встреча с летчиком-космонавтом Виктором Афанасьевым;

- интеллектуальная игра «Космический микс»;

-творческая встреча с писателем-фантастом Дорофеей Ларичевой;

- космо-квест «Солярис»;

- астрономический салон;

- космическая вечеринка «В гостях у звезд»;

- фотозоны космической тематики.

Информационно-библиографический отдел кабинеты №№203-204.

Центральная городская библиотека имени Петра Проскурина

24 апреля с 19.00 до 23.00

Программа:

-библиотеатр;

- открытый микрофон;

- интерактивная выставка молодых художников.

Брянская специальная библиотека для слепых:

- космический флешмоб в режиме онлайн «Вперед к звездам».

Брянская областная детская библиотека:

23 апреля 16.00

Программа:

- 23- апреля в 16.00 «Книга-путь к звездам». Большое космическое путешествие.

Возрастное ограничение: 6+.

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