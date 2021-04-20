Библионочь-2021 в Брянске: программа мероприятий.
Фото: Елена РАКОВА
Библионочь-2021 в Брянске пройдет 24 апреля с 19.00 до 24.00. Акция охватит всю страну. Она пройдет под девизом «Книга — путь к звездам». Акция посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и приурочена к празднованию Года науки и технологий.
В ней примут участие библиотеки, книжные магазины и литературные музеи. Они подготовят для посетителей выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями и другие события. Билионочь-2021 войдет и в учреждения культуры Брянска.
Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева
24 апреля с 19.00 до 24.00
Программа:
- музыкальное приветствие от оркестра народных инструментов БОКИ;
- беспроигрышная лотерея «Этот загадочный космос»;
- литературный квест «Через тернии к звездам»;
- онлайн-встреча с летчиком-космонавтом Виктором Афанасьевым;
- интеллектуальная игра «Космический микс»;
-творческая встреча с писателем-фантастом Дорофеей Ларичевой;
- космо-квест «Солярис»;
- астрономический салон;
- космическая вечеринка «В гостях у звезд»;
- фотозоны космической тематики.
Информационно-библиографический отдел кабинеты №№203-204.
Центральная городская библиотека имени Петра Проскурина
24 апреля с 19.00 до 23.00
Программа:
-библиотеатр;
- открытый микрофон;
- интерактивная выставка молодых художников.
Брянская специальная библиотека для слепых:
- космический флешмоб в режиме онлайн «Вперед к звездам».
Брянская областная детская библиотека:
23 апреля 16.00
Программа:
- 23- апреля в 16.00 «Книга-путь к звездам». Большое космическое путешествие.
Возрастное ограничение: 6+.
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