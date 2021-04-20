В Брянске 9 мая пройдет торжественный марш в честь Дня Победы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске 9 Мая пройдет торжественный марш в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие личный состав воинских частей Брянского гарнизона, представители территориальных и федеральных органов власти, воспитанники кадетских корпусов и Юнармии. После в домах и дворцах культуры Брянской области проведут праздничные акции и концерты, а в музеях - экскурсии. Завершатся торжества праздничным салютом в Брянске в 22.30.

- Ограничительные меры пока не сняты, поэтому в плане только те мероприятия, которые не принесут вред здоровью людей, – сказала директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова.

В день 9 Мая в Брянске традиционно возложат цветы и венки к воинским мемориалам, включая площадь Воинской славы и площадь Партизан.

Кроме того, в этот день перед каждым домом ветеранов войны планируют организовать парад юнармейцев. во дворах, где живут ветераны, артисты в костюмах 40-х годов исполнят музыкальные произведения, танцы, чтение отрывков из любимых стихотворных произведений.

26 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», 7 мая состоится закладка сада памяти около ТЦ «Дубрава», а 8 мая начнется акция «Вахта памяти», сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Накануне Дня Победы пройдет молодежная акция «Никто не забыт и ничто не забыто». Школьники и студенты по всей области возложат цветы к памятникам погибшим в годы войны.

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