Соревнования прошли в двух дисциплинах: полоса препятствий и ориентирование в лесу. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Под Брянском прошли соревнования по конноспортивному туризму «Партизанская тропа». В поселке Нетьинка Брянского района на территории конно-туристского клуба «Конное Подворье» 17 апреля собрались поклонники верховой езды. Заявки на участие в турнире подали 14 человек. Они соревновались в двух дисциплинах: полоса препятствий и ориентирование в лесу.

– Это первый для Брянской области подобный турнир, – рассказал главный судья Максим Ушаков. – Проделана огромная работа по подготовке к этим соревнованиям. Надеюсь, что они станут ежегодными.

Это первый для Брянской области подобный турнир. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На первом этапе соревнований спортсмены показали свои навыки в преодолении препятствий. На втором – прошли восьмикилометровую дистанцию по лесным тропам. Здесь им потребовалось не только мастерство наездника, но и умение ориентироваться на местности.

Заявки на участие в турнире подали 14 человек. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Участникам турнира нужно было преодолеть все пункты дистанции и найти контрольные отметки, некоторые из которых были хорошо спрятаны. Заметно усложнил прохождение пути зарядивший после обеда сильный дождь. Тем не менее, все участники добрались до финиша без потерь. Победительницей соревнований среди женщин стала Елена Матюшина. Среди мужчин первое место занял Сергей Кривоносов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».