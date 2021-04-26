В Брянске отметили 15-летие со дня открытия памятника жертвам Чернобыля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Исполнилось 15 лет со дня открытия в Брянске памятника жертвам Чернобыля. Это памятное событие произошло 26 апреля 2006 года в сквере на пересечении улиц 3-го Июля и Дуки.

Его вес 3,5 тонны, диаметр больше пяти метров. Автор скульптуры Александра Ромашевский.

-На треугольной площадке, которая напоминает предупреждающий знак «Осторожно, радиация!», расположен шар, символизирующий расколотый трещиной земной мир или атом, который ночью изнутри освещается оранжевым светом, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Вокруг памятника высажены вечнозеленые ели — символ продолжения жизни.

В результате Чернобыльской катастрофы радиоактивному загрязнению в Брянской области подверглись 22 из 27 административных районов, 1385 населенных пунктов, в том числе два города областного значения — Новозыбков и Клинцы. Общая площадь загрязнения радиоактивными элементами составила 11 тысяч 868 квадратных километров. На ней проживало более полумиллиона человек.

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