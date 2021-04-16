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Общество16 апреля 2021 14:14

Жителя Брянской области будут судить за нападение на полицейского на митинге

Инцидент произошел 23 января на Кургане Бессмертия
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области будут судить местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

– Следствие установило, что 23 января 27-летний мужчина во время несанкционированного митинга на Кургане Бессмертия ударил рукой полицейского, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

В ходе предварительного следствия по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела завершено. Документы направлены в суд.

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