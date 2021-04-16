Жителя Брянской области будут судить за нападение на полицейского на митинге

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области будут судить местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

– Следствие установило, что 23 января 27-летний мужчина во время несанкционированного митинга на Кургане Бессмертия ударил рукой полицейского, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

В ходе предварительного следствия по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела завершено. Документы направлены в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».