В Брянске грузовик повредил постамент памятника Трем героям

Грузовой автомобиль повредил постамент памятника Трем героям в Фокинском районе Брянска. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Грузовой автомобиль повредил постамент памятника Трем героям в Фокинском районе Брянска. Инцидент произошел в пятницу, 23 апреля. А виновен в этом подрядчик, который завершал благоустройство территории у лицея №28, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Гранитную плиту по неосторожности повредила машина подрядной организации, которая выполняла завершающие работы по устройству дополнительных дождеприемных колодцев, - поясняют в мэрии.

Уточнено, что в момент происшествия грузовик неудачно развернулся.

Сам подрядчик свою вину признал и обязался заменить плиту за свой счет.

Добавим, памятник Трем героям и окрестности ремонтировали в 2020-м - по региональной программе «Инициативное бюджетирование».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».