Школьников брянского Карачева наградили за помощь в тушении пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Школьников брянского Карачева наградили за помощь в тушении пожара. Сотрудники регионального МЧС 21 апреля им вручили грамоты. Ребята проявили храбрость и героизм, начав тушить вспыхнувшую сухую траву, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар в Карачеве случился 13 апреля. В районе озера Лесхоз горела сухая трава. Мимо проходили четверо школьников. Заметив пламя, ребята сообщили о происшествии в подразделение пожарной охраны, начали сами сбивать огонь ветвями кустарников и заливать его водой.

Школьники признались, что им помогли знания, которые они получили во время открытых уроков, проводимых сотрудниками МЧС, а также уроков ОБЖ и классных часов.

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