В Брянской области таможенники нашли 30 тысяч евро в машине серба

Уголовное дело завели на гражданина Сербии, которого уличили в контрабанде 30620 евро. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Уголовное дело завели на гражданина Сербии, которого уличили в контрабанде 30620 евро. Случай произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе, сообщили в пресс-службе Брянской таможни 23 апреля.

Валюту иностранец перевозил в грузовом автомобиле. Деньги лежали в черной сумке. Однако об их наличии мужчина не заявил и не задекларировал.

- Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза автотранспортом можно наличные денежные средства на сумму не более 10 тысяч долларов США, - уточняет замначальника таможни Сергей Шульгин.

Дело возбудили по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Теперь фигуранту грозит крупный штраф, ограничение в свободе, либо до двух лет принудительных работ.

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