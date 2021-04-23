В Брянске из загоревшейся гостиницы рядом с цирком эвакуировали 39 человек

В Брянске из загоревшийся гостиницы рядом с цирком эвакуировали 39 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска во время пожара в гостинице, находящейся рядом с цирком, эвакуировали 39 человек. Возгорание случилось в четверг, 22 апреля, в пятиэтажном доме артистов цирка «Арена» в комнате на втором этаже.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 20.05, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - К цирку выехали пожарно-спасательные расчеты из трех ПСЧ. Всего на место ЧП прибыли четыре пожарные машины и автолестница.

Чтобы потушить пламя в одной из комнат гостиницы, спасателям понадобилось меньше 10 минут. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра. Из здания были эвакуированы 39 человек. В результате никто не пострадал.

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