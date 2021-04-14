Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 57 пациентов. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 36878 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36004 жителя области, умерли 295 пациентов. За сутки выполнили 1546 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 517 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 23 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Суражском районе заболели 13 человек, в Стародубском районе – 9. Ковидом заразились по шесть жителей Карачевского, Клетнянского районов и города Новозыбкова. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 апреля 2021 года:

— Брянск – 13695 (+23)

— Брянский район – 4368 (+4)

— Дятьковский район – 1501 (+1)

— Карачевский район – 1289 (+6)

— Клинцы – 1089 (+1)

— Стародубский район – 1051 (+9)

— Трубчевский район – 971 (+1)

— Новозыбков – 896 (+6)

— Комаричский район – 860

— Брасовский район – 823 (+2)

— Навлинский район – 808

— Жуковский район – 799

— Выгоничский район – 797 (+5)

— Унечский район – 681 (+2)

— Климовский район – 648 (+2)

— Фокино – 622 (+1)

— Мглинский район – 597 (+1)

— Почепский район – 583

— Погарский район – 558 (+1)

— Сельцо – 503

— Дубровский район – 489 (+2)

— Клинцовский район – 463

— Клетнянский район – 462 (+6)

— Суземский район – 422

— Злынковский район – 397

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 333 (+13)

— Красногорский район – 276

— Севский район – 262

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 83

— Иногородние – 64.

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