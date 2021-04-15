В Брянской области клещи покусали четырех жителей

В прошлом году заболеваемость клещевым боррелиозом снизилась в 1,5 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области активизировались клещи. Обычно первые активные взрослые паразиты появляются в начале или середине апреля. На 14 число после укусов клещей за медицинской помощью обратились четверо брянцев, двое из них – дети.

На территории региона за три месяца этого года зарегистрировали три случая болезни Лайма или клещевого боррелиоза. Эта тяжелая болезнь передается с укусами клещей. Она поражает сердечно-сосудистую систему, суставы и центральную нервную систему, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

В прошлом году от укусов клещей пострадали 1055 брянцев, из них 417 детей до 14 лет.

В 2020-м уровень заболеваемости клещевым боррелиозом снизился в полтора раза. В регионе зафиксировали 52 случая. Из них 16 – в Брянске, 6 – в Суражском районе, по 5 – в Новозыбковском и Унечском районах, 3 – в Брянском районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».