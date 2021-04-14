Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 апреля 2021 года

В Брянской области на час ночи 14 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 36792 человек, вылечились 35947 жителей области, умерли 294 пациента. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 14 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 36792

человек, вылечились 35947 жителей области, умерли 294 пациента. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. Новых смертей не произошло. Медицинские работники выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 516 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Брасовском районе заболели 13 человек. Ковидом заразились 9 жителей Карачевского района и 7 жителей Брянского района. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.

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