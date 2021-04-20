В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 80 жителей региона, выздоровели 76 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 76 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37380 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36523 жителя области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 524, 6 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день девять человек заразились в Мглинском районе, семь- в Трубчевском районе, по пять в Почепском и Карачевском районах. Четыре новых случая коронавируса обнаружили в Дятьковском районе, по три – в Брянском и Погарском районах. Всего опасную инфекцию за прошедший день выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2021 года:

— Брянск – 13867 (+33)

— Брянский район – 4409 (+3)

— Дятьковский район – 1531 (+4)

— Карачевский район – 1312 (+5)

— Клинцы – 1104 (+3)

— Стародубский район – 1056

— Трубчевский район – 1012 (+7)

— Новозыбков – 911

— Комаричский район –862 (+1)

— Брасовский район – 834

— Навлинский район – 818

— Жуковский район – 804

— Выгоничский район – 805 (+1)

— Унечский район – 686

— Климовский район – 649

— Фокино – 627 (+1)

— Мглинский район – 619 (+9)

— Почепский район – 606 (+5)

— Погарский район – 569 (+3)

— Сельцо – 507 (+1)

— Дубровский район – 492

— Клетнянский район – 476

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 424

— Злынковский район –400 (+1)

— Гордеевский район – 357

— Суражский район – 348

— Красногорский район – 281 (+1)

— Севский район – 265 (+1)

— Жирятинский район – 134 (+1)

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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