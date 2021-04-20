В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 80 жителей региона, выздоровели 76 пациентов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 76 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37380 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36523 жителя области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 524, 6 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день девять человек заразились в Мглинском районе, семь- в Трубчевском районе, по пять в Почепском и Карачевском районах. Четыре новых случая коронавируса обнаружили в Дятьковском районе, по три – в Брянском и Погарском районах. Всего опасную инфекцию за прошедший день выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2021 года:
— Брянск – 13867 (+33)
— Брянский район – 4409 (+3)
— Дятьковский район – 1531 (+4)
— Карачевский район – 1312 (+5)
— Клинцы – 1104 (+3)
— Стародубский район – 1056
— Трубчевский район – 1012 (+7)
— Новозыбков – 911
— Комаричский район –862 (+1)
— Брасовский район – 834
— Навлинский район – 818
— Жуковский район – 804
— Выгоничский район – 805 (+1)
— Унечский район – 686
— Климовский район – 649
— Фокино – 627 (+1)
— Мглинский район – 619 (+9)
— Почепский район – 606 (+5)
— Погарский район – 569 (+3)
— Сельцо – 507 (+1)
— Дубровский район – 492
— Клетнянский район – 476
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 424
— Злынковский район –400 (+1)
— Гордеевский район – 357
— Суражский район – 348
— Красногорский район – 281 (+1)
— Севский район – 265 (+1)
— Жирятинский район – 134 (+1)
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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