В Брянске на 85 процентов достроили спорткомплекс «Спартак». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске строящийся в Фокинском районе спортивный комплексе «Спартак» готов на 85 процентов. Однако, сдать его должны были еще в январе этого года

Строители смонтировали чашу бассейна объемом 500 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Сейчас в ней ведут просушку швов. В административных кабинетах уложили напольное покрытие. Также готовы душевые кабины и раздевалки.

В игровом зале укладывают многослойное спортивное покрытие. После чего здесь смонтируют спортивное оборудование: ворота, сетки, кольца, закладные для крепежа. Также в спортзале выполнили акустическое напыление потолка. Это снизит гулкость и уровень шума в помещении.

В самом комплексе смонтировали мощная приточно-вытяжную вентиляцию. Она создаст благоприятный климат для занятий спортом. Подрядчик благоустраивает территорию.

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