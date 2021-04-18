Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 апреля 2021 15:45

Клирика брянского храма поймали на нетрезвой езде

Священнослужитель свою вину признал и раскаялся
Надежда ПЕТРУНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Клирика брянского храма поймали на нетрезвой езде.

Клирика брянского храма поймали на нетрезвой езде.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Священослужителя брянского храма Всех Святых поймали на нетрезвой езде. Суд приговорил его к 80 часам общественных работ. Клирик повторно попался на нетрезвой езде, сообщает телеканал «Городской». Его лишили водительских прав. Своим автомобилем «Фольксваген» он теперь сможет управлять снова только через два года.

При этом правонарушитель полностью признал свою вину.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ