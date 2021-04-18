Клирика брянского храма поймали на нетрезвой езде. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Священослужителя брянского храма Всех Святых поймали на нетрезвой езде. Суд приговорил его к 80 часам общественных работ. Клирик повторно попался на нетрезвой езде, сообщает телеканал «Городской». Его лишили водительских прав. Своим автомобилем «Фольксваген» он теперь сможет управлять снова только через два года.

При этом правонарушитель полностью признал свою вину.

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