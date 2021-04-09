В Брянске криминального авторитета заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью

Следователи УМВД завели уголовное дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске криминального авторитета Алексея Маруткина подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи УМВД завели уголовное дело, сообщили "КП-Брянск" в пресс-службе полиции.

- Жителя города Сельцо задержали утром в пятницу, 9 апреля, при силовой поддержке Росгвардии, - говорят в полиции. - Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Алексея Маруткина называют "смотрящим" за городом. Как говорят правоохранители, на данном этапе расследования по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" его не подозревают.

В СМИ предположили, что преступление, за которое задержали Маруткина, произошло во время драки на свадьбе в поселке Климово в 2018 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».