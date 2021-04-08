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Общество8 апреля 2021 21:30

В Брянске из-за паводка приостановили строительство новой дороги в районе реки Снежеть

Подрядчики делают основу под тротуары на участке от проспекта Московского до моста
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На мосту через Снежеть уже уложили выравнивающий слой из бетона.

На мосту через Снежеть уже уложили выравнивающий слой из бетона.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске из-за паводка временно приостановили строительство новой дороги – защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2, которая соединит Володарский и Фокинский районы. Речь идет об участке в районе реки Снежеть. Сейчас площадка оказалась в зоне подтопления, поэтому передвижение строительной техники здесь временно затруднено, рассказали в мэрии.

– На участке от моста через Снежеть до железнодорожного вокзала, куда почти завершен завоз грунта, смонтированы все дождеприемные колодцы — около 120 штук, частично готова подушка из щебня, – сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. – На этой же части дороги, а также на ответвлении в сторону улицы Горького забетонированы 13 водопропускных труб, эта работа закончена полностью.

На мосту через Снежеть уже уложили выравнивающий слой из бетона. В настоящее время заканчивают его шлифовать. Уже на следующей неделе планируют приступить к нанесению гидроизоляции моста. Еще в марте на объект завезли 15 тысяч кубометров песка для заполнения струенаправляющих дамб. На трех из них строители уже достигли высокого уровня готовности. Работы на четвертой дамбе приостановили из-за паводка. Дамбы необходимы для регулирования потока воды в реке. Они позволят предотвратить размыв территории под мостом во время наводнений.

Одновременно с этим подрядчики делают основу под тротуары на участке от проспекта Московского до моста через Снежеть. В ближайшее время рабочие приступят к обустройству разворотного кольца на пересечении проспекта Московского с новой дорогой.

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