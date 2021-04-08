Уровень воды в брянских реках продолжает расти

На предстоящие сутки затоплений жилых домов не прогнозируется. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Уровень воды на большинстве брянских рек за сутки повысился от 3 до 54 сантиметров, сообщили в четверг, 8 апреля, в региональном управлении МЧС России.

– В Брянске частично затоплены пять приусадебных участков по улицам Черниговская, 24, 24а, 26, Ново-Советская, 2, Речная, 1/2 и три садовых участка на улицах Речная, 1/1, Нижне-Заречная, 21, 23, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Снижение на четыре сантиметра отметили на Болве в поселке Псурь. При этом река все еще продолжает оставаться выше поймы. В Погаре уровень реки Судость снизился на три сантиметра. На пять сантиметров обмелела река Ипуть в районе населенного пункта Крутояр. В Брянске река Болва выше поймы на 151 сантиметр, в поселке Голубея Дубровского района Десна вышла на пойму на 13 сантиметров.

– В связи с развитием процессов весеннего половодья ожидается рост уровня воды по всем рекам области, – сообщили брянские спасатели. – На предстоящие сутки затоплений жилых домов не прогнозируется. Возможны затопления участков дорог, низменных территорий расположенных в пойменных и припойменных зонах рек Десна, Болва, Снежеть.

Продолжается половодье в Рогнединском районе, где затопило около 100 метров дороги к деревне Барановка. Без сухопутного сообщения остались четыре жителя этого населенного пункта.

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