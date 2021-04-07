В Брянской области на железной дороге появятся комбинированные машины

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Брянской области при железнодорожных ремонтах будут использовать комбинированную машину, способную передвигаться как по рельсам, так и по автомобильным дорогам.

Такое изобретение на Московской железной дороге применят впервые. Технику планируют использовать в полевых условиях для сварки рельсов в бесстыковой путь. Помимо Брянска такие машины появятся в Смоленской, Тульской областях и в Орловско-Курском регионе МЖД.

Рельсосварочная машина на комбинированном ходу способна заехать к нужному месту с любого переезда. Благодаря этому сварочные работы можно вести, находясь не только на рельсовом полотне, но и рядом с ним. Применение новой техники позволит проводить ремонты в более сжатые сроки, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Напомним, на Брянщине началась ремонтно-путевая кампания. В 2021 году планируют отремонтировать 20 километров пути и 17 стрелочных переводов. Наиболее протяженные участки – Навля – Алтухово, Кокоревка – Холмечи. Стрелочные переводы меняют на станциях Брянск-Льговский, Брянск-Орловский, Суземка, Клинцы, Сельцо и Ржаница.

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