Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 88 жителей региона, выздоровели 74 пациента. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36276 человек подтвердили коронавирус, вылечился 35401 житель области, умерли 290 пациентов. За сутки выполнили 1664 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 508 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 32 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Брасовского района. В Брянском и Навлинском районах выявили по 7 заболевших, в Карачевском районе – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 апреля 2021 года:
— Брянск – 13485 (+32)
— Брянский район – 4328 (+7)
— Дятьковский район – 1490 (+3)
— Карачевский район – 1255 (+5)
— Клинцы – 1063 (+2)
— Стародубский район – 1024 (+3)
— Трубчевский район – 946 (+1)
— Новозыбков – 873 (+3)
— Комаричский район – 858 (+2)
— Навлинский район – 802 (+7)
— Жуковский район – 794 (+1)
— Брасовский район – 794 (+10)
— Выгоничский район – 780 (+1)
— Унечский район – 671 (+3)
— Климовский район – 646 (+2)
— Фокино – 616
— Мглинский район – 583 (+3)
— Почепский район – 558
— Погарский район – 548
— Сельцо – 497
— Дубровский район – 481
— Клинцовский район – 459 (+1)
— Клетнянский район – 441 (+1)
— Суземский район – 420
— Злынковский район – 396 (+1)
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 314
— Красногорский район – 266
— Севский район – 261
— Жирятинский район – 131
— Рогнединский район – 77
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».