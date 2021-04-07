Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 88 жителей региона, выздоровели 74 пациента. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36276 человек подтвердили коронавирус, вылечился 35401 житель области, умерли 290 пациентов. За сутки выполнили 1664 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 508 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 32 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Брасовского района. В Брянском и Навлинском районах выявили по 7 заболевших, в Карачевском районе – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 апреля 2021 года:

— Брянск – 13485 (+32)

— Брянский район – 4328 (+7)

— Дятьковский район – 1490 (+3)

— Карачевский район – 1255 (+5)

— Клинцы – 1063 (+2)

— Стародубский район – 1024 (+3)

— Трубчевский район – 946 (+1)

— Новозыбков – 873 (+3)

— Комаричский район – 858 (+2)

— Навлинский район – 802 (+7)

— Жуковский район – 794 (+1)

— Брасовский район – 794 (+10)

— Выгоничский район – 780 (+1)

— Унечский район – 671 (+3)

— Климовский район – 646 (+2)

— Фокино – 616

— Мглинский район – 583 (+3)

— Почепский район – 558

— Погарский район – 548

— Сельцо – 497

— Дубровский район – 481

— Клинцовский район – 459 (+1)

— Клетнянский район – 441 (+1)

— Суземский район – 420

— Злынковский район – 396 (+1)

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 266

— Севский район – 261

— Жирятинский район – 131

— Рогнединский район – 77

— Иногородние – 64.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».