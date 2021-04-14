Руководителем брянской Росгвардии назначили Ивана Ванчугова. Фото: Росгвардия. Официальный сайт. Республика Бурятия.

Указом президента России Владимира Путина назначили начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области.

Им стал полковник полиции Иван Ванчугов. Раньше он был заместителем руководителя управления Росгвардии по Республике Бурятиия.

По информации из сети «Интернет», Иван Александрович проходил срочную службу в учебном батальоне связи в Ростове-на-Дону Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа с 1989 по 1991 годы. В учебном центре готовили специалистов-шифровальщиков для всех родов войск министерства обороны СССР и ограниченных контингентов войск в Эфиопии, Анголе, Вьетнаме, Кубе. Туда курсантов направляли для дальнейшей службы. Среди сослуживцев Ивана Ванчугова был президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов.

- В учебном центре была очень интенсивная, качественная подготовка, - сообщает полковник в интернете. - В армии я пережил августовский путч. В составе подразделения обеспечения участвовали в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области «Комсомольской правде в Брянске» факт назначения нового руководителя подтвердили А также сообщили, что его пока коллективу не представили.

На официальном сайте ведомства еще указан исполняющим обязанности начальника Владимир Викторович Птицын.

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