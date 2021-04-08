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Общество8 апреля 2021 13:25

В Брянске из-за половодья для машин закрыли понтонный мост

При этом движение пешеходов пока возможно
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске из-за половодья для автомобилей закрыли понтонный мост.

В Брянске из-за половодья для автомобилей закрыли понтонный мост.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 8 апреля закрыли движение автомобильного транспорта по понтонному мосту через реку Десну в районе набережной. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничительные меры приняли из-за подъема воды в Десне. На 7 апреля он составляет 2,57 метра. Контрольная отметка уровня воды, при которой мост могут развести к берегам, составляет 3 метра. При этом пешеходы смогут передвигаться по мосту до того момента, пока вода не дойдет до критической отметки.

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