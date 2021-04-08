В Брянске из-за половодья для машин закрыли понтонный мост

В Брянске из-за половодья для автомобилей закрыли понтонный мост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 8 апреля закрыли движение автомобильного транспорта по понтонному мосту через реку Десну в районе набережной. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничительные меры приняли из-за подъема воды в Десне. На 7 апреля он составляет 2,57 метра. Контрольная отметка уровня воды, при которой мост могут развести к берегам, составляет 3 метра. При этом пешеходы смогут передвигаться по мосту до того момента, пока вода не дойдет до критической отметки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».