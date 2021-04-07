В Брянске за 12,2 миллиона рублей благоустроят сквер Игната Фокина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска за 12,2 миллиона рублей благоустроят сквер Игната Фокина. Объект планируют сдать к июню, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время благоустройства отремонтируют памятник Фокину, оборудуют новые газоны, приведут в порядок существующие сейчас.

Кроме того, расширят пешеходную зону, заменят тротуарную плитку. А также установят скамейки, урны, смонтируют освещение. А еще центр обновленного сквера украсит декоративный световой тоннель из шести арок.

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