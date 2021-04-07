В Брянске в список для голосования по благоустройству включили Липовую Аллею.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в список онлайн-голосования объектов по благоустройству включили Липовую Аллею. Она находится в Советском районе города по улице Брянского Фронта. Последние благоустройства здесь выполняли не менее 10 лет назад. Аллея заметно обветшала. К тому же здесь нет освещения. Дизайн-проект предусматривает установку светильников, замену лавок, тротуарной плитки и благоустройство газонов.
Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, разработали дизайн-проект. Липовая Аллея вошла в перечень 12 объектов для благоустройства, по 3 в каждом районе. Проголосовать за ее благоустройство или другой общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.
Полный список общественных территорий, включенных в перечень для голосования:
Бежицкий район:
- Парк металлургов;
- Сквер металлургов;
- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.
Володарский район:
- Парк «Юность»;
- Зона отдыха за ГДК Володарского района;
- Сквер имени Пушкина.
Советский район:
- Липовая аллея по ул. Брянского Фронта;
- Сквер у памятника летчикам;
- Сквер «Комсомольский».
Фокинский район:
- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);
- Сквер имени 120-летия Фокинского района;
- Парк у озера в посёлке Белые Берега.
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