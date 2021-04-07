В Брянске в список для голосования по благоустройству включили Липовую Аллею. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в список онлайн-голосования объектов по благоустройству включили Липовую Аллею. Она находится в Советском районе города по улице Брянского Фронта. Последние благоустройства здесь выполняли не менее 10 лет назад. Аллея заметно обветшала. К тому же здесь нет освещения. Дизайн-проект предусматривает установку светильников, замену лавок, тротуарной плитки и благоустройство газонов.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, разработали дизайн-проект. Липовая Аллея вошла в перечень 12 объектов для благоустройства, по 3 в каждом районе. Проголосовать за ее благоустройство или другой общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.

Полный список общественных территорий, включенных в перечень для голосования:

Бежицкий район:

- Парк металлургов;

- Сквер металлургов;

- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.

Володарский район:

- Парк «Юность»;

- Зона отдыха за ГДК Володарского района;

- Сквер имени Пушкина.

Советский район:

- Липовая аллея по ул. Брянского Фронта;

- Сквер у памятника летчикам;

- Сквер «Комсомольский».

Фокинский район:

- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);

- Сквер имени 120-летия Фокинского района;

- Парк у озера в посёлке Белые Берега.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».