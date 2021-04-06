Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 36188 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35327 жителей области, умерли 290 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 506 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 14 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 12 жителей Карачевского района. В Трубчевском районе выявили 9 заболевших, в Новозыбкове – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 апреля 2021 года:
— Брянск – 13453 (+14)
— Брянский район – 4321 (+1)
— Дятьковский район – 1487 (+2)
— Карачевский район – 1250 (+12)
— Клинцы – 1061 (+5)
— Стародубский район – 1021 (+4)
— Трубчевский район – 945 (+9)
— Новозыбков – 870 (+7)
— Комаричский район – 856
— Навлинский район – 795 (+1)
— Жуковский район – 793 (+5)
— Брасовский район – 784 (+1)
— Выгоничский район – 779 (+2)
— Унечский район – 668 (+1)
— Климовский район – 644 (+2)
— Фокино – 616 (+3)
— Мглинский район – 580 (+3)
— Почепский район – 558 (+4)
— Погарский район – 548
— Сельцо – 497
— Дубровский район – 481
— Клинцовский район – 458 (+1)
— Клетнянский район – 440 (+4)
— Суземский район – 420
— Злынковский район – 395 (+1)
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 314
— Красногорский район – 266 (+3)
— Севский район – 261 (+3)
— Жирятинский район – 131
— Рогнединский район – 77 (+2)
— Иногородние – 64.
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