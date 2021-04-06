Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 36188 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35327 жителей области, умерли 290 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 506 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 14 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 12 жителей Карачевского района. В Трубчевском районе выявили 9 заболевших, в Новозыбкове – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 апреля 2021 года:

— Брянск – 13453 (+14)

— Брянский район – 4321 (+1)

— Дятьковский район – 1487 (+2)

— Карачевский район – 1250 (+12)

— Клинцы – 1061 (+5)

— Стародубский район – 1021 (+4)

— Трубчевский район – 945 (+9)

— Новозыбков – 870 (+7)

— Комаричский район – 856

— Навлинский район – 795 (+1)

— Жуковский район – 793 (+5)

— Брасовский район – 784 (+1)

— Выгоничский район – 779 (+2)

— Унечский район – 668 (+1)

— Климовский район – 644 (+2)

— Фокино – 616 (+3)

— Мглинский район – 580 (+3)

— Почепский район – 558 (+4)

— Погарский район – 548

— Сельцо – 497

— Дубровский район – 481

— Клинцовский район – 458 (+1)

— Клетнянский район – 440 (+4)

— Суземский район – 420

— Злынковский район – 395 (+1)

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 266 (+3)

— Севский район – 261 (+3)

— Жирятинский район – 131

— Рогнединский район – 77 (+2)

— Иногородние – 64.

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