Почти 900 сотрудников Брянскэнерго получили новые знания в 2020 году

Фото: филиал «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2020 год. Более 894 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень.

В числе обучившихся новые знания в сфере охраны труда и пожарной безопасности на предприятиях энергетики приобрели 89 работников, 83 сотрудника усовершенствовали звания в области промышленной безопасности, 55 человек прошли обучение работе на автотранспорте и спецтехнике.

Профессиональное обучение, реализуемое филиалом в 2020 году, было организовано в следующих формах: 412 работников прошли повышение квалификации, обучение смежным профессиям или участвовали в выездных обучающих семинарах и тренингах продолжительностью до 72 часов; 374 человека обучено по программе повышения квалификации 72 часа и более; 102 работника обучались по программе профессиональной переподготовки свыше 500 часов; 6 энергетиков - по программе высшего образования.

Основная часть обучившихся получали новые знания в профильных центрах переподготовки и учебных заведениях, с которыми Брянскэнерго сотрудничает на протяжении многих лет. Так, осенью 2020 года очередная группа сотрудников филиала (25 человек) начала обучение по программе «Электроэнергетика и электротехника» в Центре подготовки и переподготовки «Энергетик» филиала ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет МЭИ» в городе Смоленске, с которым Брянскэнерго связывает более чем тринадцатилетнее сотрудничество.