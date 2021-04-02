Фото: Департамент строительства Брянской области.

В Брянске начали строить крытый футбольный манеж. Он откроется в Бежицком районе в 2023 году. Проект рассчитан на три года. В целом на новый манеж потратят 402,9 миллиона рублей. Только в 2021 году на него направят 111,7 миллиона рублей.

Новый манеж – одноэтажное здание, центральным ядром которого станет футбольное поле. Также в спортучреждении сделают четыре раздевалки на 10 человек каждая, раздевалки для тренеров, санузлы, тренерскую, инвентарную и другое.

Сейчас подрядчики разрабатывают котлован под свайное поле, выносят внутриплощадочные сети, рассказали в департаменте строительства Брянской области.

Фото: Департамент строительства Брянской области.

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