Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» на выезде

Фото: vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".
Футболисты брянского «Динамо» сыграли вничью выездной матч с «Акроном» в воскресенье, 11 апреля. Итоговый счет встречи – 1:1. Игра проходила в рамках Олимп-Первенства ФНЛ 2020/21.
Матч состоялся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Соперником сине-белых была команда из Тольятти.
«Акрон»:
Волков, Баланович, Чичерин, Жестоков, Ятченко (Босов, 63), Пьянченко (Герюгов, 66), Чудин, Квеквескири, Нихаев (Гогричиани, 81), Газданов (Майрович, 55), Делькин (Гираев, 63).
«Динамо-Брянск»:
Кузнецов, Рухаиа, Васильев, Луппа, Дрогунов, Мараев, Муромский (Данилин, 78), Пикатов (Новиков, 90+2), Баранов (Агуреев, 80), Радченко (Чиркин, 58), Дибиргаджиев (Сорокин, 75).
Из брянцев отличился Дмитрий Пикатов. Гол в ворота соперника он забил на 32-й минуте встречи. В конце второго матча хозяева сравняли счет.
Во время матча спортсмены получили шесть предупреждений. Из них четыре – на счету брянской команды.
Теперь брянской команде предстоит сыграть со вторым составом «Краснодара». Встреча состоится в Брянске 17 апреля.
На данный момент «Динамо-Брянск» занимает 20 место в турнирной таблице с 26-ю очками. Хуже результат лишь у двух команд.
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