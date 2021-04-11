Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» на выезде

Фото: vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".

Футболисты брянского «Динамо» сыграли вничью выездной матч с «Акроном» в воскресенье, 11 апреля. Итоговый счет встречи – 1:1. Игра проходила в рамках Олимп-Первенства ФНЛ 2020/21.

Матч состоялся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Соперником сине-белых была команда из Тольятти.

«Акрон»:

Волков, Баланович, Чичерин, Жестоков, Ятченко (Босов, 63), Пьянченко (Герюгов, 66), Чудин, Квеквескири, Нихаев (Гогричиани, 81), Газданов (Майрович, 55), Делькин (Гираев, 63).

«Динамо-Брянск»:

Кузнецов, Рухаиа, Васильев, Луппа, Дрогунов, Мараев, Муромский (Данилин, 78), Пикатов (Новиков, 90+2), Баранов (Агуреев, 80), Радченко (Чиркин, 58), Дибиргаджиев (Сорокин, 75).

Из брянцев отличился Дмитрий Пикатов. Гол в ворота соперника он забил на 32-й минуте встречи. В конце второго матча хозяева сравняли счет.

Во время матча спортсмены получили шесть предупреждений. Из них четыре – на счету брянской команды.

Теперь брянской команде предстоит сыграть со вторым составом «Краснодара». Встреча состоится в Брянске 17 апреля.

На данный момент «Динамо-Брянск» занимает 20 место в турнирной таблице с 26-ю очками. Хуже результат лишь у двух команд.

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