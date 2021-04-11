Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 72 пациента.

Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36620 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35774 жителей области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 1405 тестов на инфекцию. Общее число исследований немного не дошло до 515 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 22 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 8 жителей Почепского района. В Стародубском, Трубчевском, Брасовском, Мглинском районах и Клинцах – по 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 апреля 2021 года:

— Брянск – 13616 (+22)

— Брянский район – 4357 (+3)

— Дятьковский район – 1500 (+4)

— Карачевский район – 1274 (+2)

— Клинцы – 1075 (+6)

— Стародубский район – 1034 (+6)

— Трубчевский район – 964 (+6)

— Новозыбков – 880 (+2)

— Комаричский район – 860

— Навлинский район – 807

— Жуковский район – 796

— Брасовский район – 808 (+6)

— Выгоничский район – 792

— Унечский район – 673 (+2)

— Климовский район – 646

— Фокино – 619 (+1)

— Мглинский район – 592 (+6)

— Почепский район – 574 (+8)

— Погарский район – 555 (+1)

— Сельцо – 503 (+1)

— Дубровский район – 486 (+1)

— Клинцовский район – 461

— Клетнянский район – 450 (+5)

— Суземский район – 421

— Злынковский район – 397 (+1)

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 273 (+3)

— Севский район – 262

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 79

— Иногородние – 64.

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