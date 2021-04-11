В разрушенном коллекторе в Белых Берегах нашли тело пропавшего брянца

Фото: vk.cocm, сообщество "Белые Берега".

В поселке Белые Берега Фокинского района Брянска нашли тело 36-летнего мужчины, который пропал три месяца назад. Оно лежало в старом разрушенном коллекторе теплотрассы. Информация об этом появилась в сетевом сообществе населенного пункта в воскресенье, 11 апреля.

Автор поста уточнил, что коллектор расположен в окрестностях железной дороги - по направлению от «Бетонки» в сторону Брянска. А сам погибший - это Андрей Казанский. Мужчина не выходил на связь с 16 января. Его искали полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Добавим, корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» информацию об обнаружении тела мужчины в поселке не подтвердили в пресс-службах СУ СКР по региону и областного УМВД. Представители ведомств подчеркнули, что официальные комментарии, возможно, будут позже.

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