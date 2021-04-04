Из Брянска 30 апреля стартуют авиарейсы в Калининград

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Из Брянска ориентировочно 30 апреля вылетит первый авиарейс в Калининград. Полеты будут осуществлять до сентября этого года. Первые два месяца рейсы будут субсидировать из бюджета Брянской области, вторые два - из бюджета Калининградской. Субсидия составит 50 процентов.

- Возможно, в дальнейшем авиамаршрут будет субсидироваться из федерального бюджета, - сказал заместитель губернатора Николай Лучкин. - Документы находятся на рассмотрении.

Напомним, 3 апреля стартовали авиаперелеты из Брянска в Волгоград и Ростов-на-Дону. Рейсы на 30 процентов субсидирует Брянская и Волгоградская области, на 40 процентов - федеральный бюджет.

В этом году брянский аэропорт планирует перевезти 120 тысяч пассажиров. Из Брянска будет открыто десять маршрутов в разные города.

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